Тульские автобусы чаще всего попадают в ДТП на проспекте Ленина Фото: Алексей ФОКИН

За последние 8 месяцев 2020 года в Туле произошло 39 ДТП с участием пассажирских автобусов. Так, в авариях пострадали 58 человек, однако смертельных случаев, к счастью, не было. По данным ГАИ, по вине водителей автобусов в Туле произошло 12 ДТП, в которых пострадали 29 человек.

Чаще всего аварии происходили на проспекте Ленина — их насчитали 8 штук, на Оборонной и Красноармейском проспекте - по 3 случая, на улицах 9 Мая, Пролетарская, Советская, Октябрьская и Кирова — по 2 аварии.

Однако, как отметили сотрудники Госавтоинспекции, в этом годуаварийность на пассажирском транспорте снижается. Сотрудники ГАИ продолжают следить за безопасностью на городских дорогах.