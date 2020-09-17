17 сентября в Туле будет облачно, тепло и немного дождливо Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 17 сентября, в Туле будет облачная и тёплая погода, возможен дождь в вечернее время. Днём температура воздуха поднимется до +21...+23 градусов, а вечером столбик термометра обещает быть в пределах +13...+21 градусов.

Ветер будет дуть сильнее нормального юго-западный со скоростью 7,2 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 740мм.рт.ст.

Завтра же, 18 сентября, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, осадки на протяжении всего дня, а столбик термометра днём поднимется до отметки +10..+11 градусов.