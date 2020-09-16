В тульской деревне Ильино завершают асфальтирование улиц

Фото: Администрация Тулы

В деревне Ильино завершают асфальтирование улиц. Сейчас здесь приводят в порядок ул. Весеннюю, Солнечную, Лесную и Луговую.

На двух последних асфальт уже уложили, осталось отсыпать щебнем обочины. На двух других улицах укладывают асфальт. Работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна планируют завершить 17 сентября.

В этом году также ремонтируют дороги в д. Новое Спасское, пос. Басово-Прудный, д. Уваровка, д. Занино, п. Ленинский, с. Высокое, д. Харино. На эти цели потратят около 44,5 млн рублей.