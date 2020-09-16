Житель Тульской области попытался своровать 225 кг яблок, но его остановила дождевая грязь Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В Тульской области произошёл необычный случай кражи. При этом обокрали не человека, а природу, своровав в яблочном саду свыше 200 кг яблок. А произошло такое хищение следующим образом: один из жителей региона приехал в лес за грибами и, ища то, за чем приехал, случайно наткнулся на яблоневый сад, который, как оказалось, был в собственности у одной с/х компании.

Так, недолго думая, мужчина решил прикарманить себе немного сочных плодов. Он наполнил несколько своих ведер яблоками, мужчина решил взять добавки, решив, что улов слишком мал. Для того, чтобы увезти побольше плодов, он подогнал к месту свой легковой автомобиль.

Однако, сама погода помешала мужчине довести дело до конца. Пока он собирал яблоки, погода испортилась и пошел дождь. Нагруженный наворованными яблочками автомобиль застрял в дождевой грязи. Там то его и поймали сотрудники полиции.

В общей сложности, природный грабитель успел наворовать себе 225 кг яблок, что составило материальный ущерб хозяину сада на сумму в 11 250 рублей. Мужчина сознался в содеянном, а похищенное у него было изъято. В отношение его возбудили уголовное дело.