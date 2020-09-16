Тульские судебные приставы снова распродадут имущество должников Фото: Алексей ФОКИН

Тульские судебные приставы снова выставят на торги имущество должников в рамках аукциона. На этот раз будет распродаваться заложенное недвижимое имущество на общую сумму 48 млн 114 тыс. рублей. Так, в качестве лотов будут представлены нежилые здания и право аренды земельного участка.

Аукцион пройдёт 22 сентября в 10:00 на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк — АСТ». Все заявки на участие направляются в электронной форме на торговую площадку до 18 сентября. К заявкам должны быть прикреплены подписанные документы.

Однако, торги пройдут и 23 сентября в 10:00 на электронной площадке «ТЭК-Торг». На аукционе распродадут недвижимое имущество на сумму 50 млн рублей. Здесь в качестве лотов выступят комната, квартиры, земельные участки, нежилое здание-ресторан, склады минеральных удобрений, жилой дом, пожарное депо, коровники, мехмастерская. Заявки на участие в аукционе направляются в электронной форме на торговую площадку до 21 сентября.

Также, еще 24 сентября на площадке «ТОРГ-Тэк» на торги выставят жилые дома, земельные участки и квартиры на 9 млн 217 тыс. рублей. Заявки принимаются до 21 сентября.