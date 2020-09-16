В Тульской области на трассе М-4 водитель BMW врезался в дорожный барьер Фото: материалы пресс-служб

Во вторник днём, 15 сентября, на 198-ом километре автодороги: М-4 «Дон» произошло ДТП, в котором поучаствовал автомобиль BMW и металлическое ограждение.

Так, в 16:20 по мск 35-летний водитель элитной иномарки «BMW 530I X-Drive», по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в металлическое барьерное ограждение.

В результате ДТП водитель иномарки получил различные по степени тяжести травмы.