В Тульской области планируют поднять выплаты на содержание детей-сирот Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области на законных основаниях будут увеличены выплаты на детей-сирот. Соответствующий законопроект об изменениях в Закон Тульской области «О защите прав ребенка» был внесен губернатором региона в областную Думу.

С 1 января 2021 года законопроект предполагает индексацию размера ежемесячной выплаты опекуну (попечителю) и приёмному родителю на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Так, выплаты на детей планируют подняться до следующих показателей:

от 0 до 6 месяцев – 10 074,65 руб.;

от 6 до 12 месяцев – 13 608,37 руб.;

от 12 до 18 месяцев – 12 603,31 руб.;

от 18 месяцев до 2 лет – 10 778,83 руб.;

от 2 до 3 лет – 10 501,24 руб.;

от 3 до 7 лет – 12 952,64 руб.;

от 7 до 11 лет – 17 524,19 руб.;

от 11 до 18 лет – 18 743,7 руб.