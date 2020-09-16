В Туле 16 сентября будет малооблачно, тепло и без осадков Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 16 сентября, в Туле будет малооблачная, теплая погода и без осадков. Днём температура воздуха поднимется до +15...+17 градусов, а вечером столбик термометра обещает быть в пределах +12 градусов.

Ветер будет дуть слабый западный со скоростью 2,8 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 750 мм.рт.ст.

Завтра же, 17 сентября, в регионе ожидается пасмурная погода, а столбик термометра днём поднимется до отметки +21...+23 градусов.