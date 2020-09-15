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Вход на матч тульского «Арсенала» с «Салют Белгородом» будет бесплатным

Игра состоится 23 сентября в 17:00
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Вход на матч тульского «Арсенала» с «Салют Белгородом» будет бесплатным

Вход на матч тульского «Арсенала» с «Салют Белгородом» будет бесплатным

Фото: Алексей ФОКИН

23 сентября команда тульского «Арсенала» встретится на футбольном поле с «Салют Белгород» будет свободным. Игра состоится в Белгороде в 17:00.

Как сообщили в пресс-службе команды соперников, матч могут посетить все желающие совершенно бесплатно. Это будет первый матч группового этапа Кубка России по футболу.

Отметим, что ранее «Арсенал» просил белгородцев перенести их встречу с 17 сентября на 23 сентября из-за плотного игрового графика.