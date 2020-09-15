В Туле устраняют дорожные дефекты на четырех улицах города Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 15 сентября, в Туле проводились ремонтные работы по устранению локальных дефектов асфальта. Рабочие трудятся на ул. Октябрьской, ул. Арсенальной, ул. Большая Кулига, ул. Токарева.

Также, ведется обустройство искусственной дорожной неровности, совмещенной с пешеходным переходом по ул. Автомобилистов.

Отметим, что дефекты дорожного покрытия выявляются в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по предписаниям ГИБДД, а также по обращениям граждан.