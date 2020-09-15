До конца 2022 года в трех районах Тульской области благоустроят общественные места Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области снова пройдёт благоустройство общественных мест в нейскольких городах региона. Так будут облагорожены и обновлены городские пространства в Узловой, Плавске и Киреевском районе. Работы планируют завершить до конца 2022 года.

Так, в Узловой реализуют проект «Узелок» на набережная Свиридовского пруда, в Плавске - «Гагаринский парк. Княжеское наследие» в лесопарковой территории, и в Киреевском районе - "Липки-рестарт" на территории парка.

Проекты являются победителями во Всероссийском конкурсе. На их реализацию будет выделено 180 млн рублей из федерального бюджета.