Предприятие в Тульской области заплатит 70 000 рублей за неправильное трудоустройство бывшего госслужащего

Новомосковская прокуратура проверила исполнения требований законодательства о противодействии коррупции в АО «Новомосковскавтодор». Обнаружилось, что в общество трудоустроен бывший госслужащий, который ранее работал в полиции.

Нарушая требования закона о противодействии коррупции, сведения о заключении трудового договора с указанным сотрудником не были направлены в установленный 10-дневный срок по прежнему месту его службы. Так, с целью устранить нарушения руководителю предприятия внесено прокурорское представление, ещё одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Сейчас данное нарушение было устранено.

Также по постановлению прокурора города Новомосковска юридическое лицо привлечено к административной ответственности и ему назначили наказание в виде штрафа в 70 000 рублей.