Житель Тульской области зарезал свою сожительницу и ударил сотрудника полиции по голове Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковске следователями завершено расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления по статье «Убийство» и «Применение насилия не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти». Дела были возбуждены в отношение местного жителя.

Как установлено в ходе следствия, 15 июля 2020 года, обвиняемый находился в одном из домов на улице Чапаева в Новомосковске. Так, в ходе ссоры со своей 35-летней сожительницей, мужчина причинил ей множественные колото-резаные ранения в области груди и живота. Потерпевшая скончалась на месте происшествия от полученных травм. Когда мужчину задержали и доставляли в отдел полиции, преступник оказал сопротивление сотрудникам полиции, ударя одного из них по голове.

Свою вину в совершении убийства и применения насилия обвиняемый признал полностью. В настоящее время уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.