В Тульской области мужчина убил свою знакомую в ходе ссоры Фото: материалы пресс-служб

Следственный отдел по городу Алексин возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве.

Установлено, что 13 сентября этого года, находясь в доме на улице Героев-Алексинцев, обвиняемый поссорился со своей знакомой. Так, в ходе конфликта он причинил ей колото-резаные раны в области шеи и груди. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Местные следователи задержали преступника, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. Следствие провело осмотр места происшествия, назначило судебно-медицинскую экспертизу, допросило свидетелей. Сейчас собирается необходимая доказательная база, расследование уголовного дела продолжается.