Жители Тульской области задолжали за газ свыше 1 млрд рублей

Жители Тульской области задолжали за газ свыше 1 млд рублей Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

За 8 месяцев в тульские суды попали 3 625 заявлений от газовой компании, которая обратилась потребовала в судебном порядке взыскать задолженность у граждан, не оплачивающих счета за газовое потребление.

Из всего количества поданных заявлений 78 — относится к юридическим лицам, а 3 547 заявлений к физлицам. При этом «физики» задолжали газовой компании 17,4 млн рублей.

Так по 71 одному заявлению из 78 арбитражные суды вынесли решение о взыскании, а суды общей юрисдикции — по 3 404 из 3 547. В общей сложности, газовому поставщику вернулось 1,3 млрд рублей с юридических лиц и 9,8 млн рублей с физических лиц.