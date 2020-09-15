В Тульской области задержали похитителей канализационных люков из Новомосковска

В Новомосковске, находясь на маршруте патрулирования по улице Трудовые резервы, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на то, что один из автомобилей лихо проехал через перекрёсток на красный сигнал светофора.

Росгвардейцы оперативно включили на своём служебном автомобиле проблесковые маячки ии погнались за лихачом. Хранители порядка попросили автомобиль остановиться, водитель которого не стал сопротивляться и остановил транспортное средство. В салоне авто находились двое граждан, а сам водитель находился в нетрезвом состоянии и у него нет документов на автомобиль. Осмотрев транспортное средство, росгвардейцы обнаружили внутри машины канализационные люки, которые, предположительно, были ранее похищены с улицы Мира.

Данных граждан передали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства. Известно, что все пойманные признались в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража).