76 нетрезвых водителей пресекли на дорогах Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

С 7 по 13 сентября сотрудники регионального УГИБДД следили за порядком на тульских дорогах. Полицейские следили за соблюдением ПДД водителями различных транспортных средств.

Так, за минувшую неделю в области было выявлено 55 167 нарушений Правил дорожного движения, из которых 53 319 относятся к превышению установленного скоростного режима.

Еще одним значимым показателем стало количество водителей, управляющих транспортов в состоянии опьянения. Так, полицейскими выявлено 76 нетрезвых водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них 38 привлечены к административной ответственности за нетрезвую езду, 28 - за отказ от медосвидетельствования, и 10 водителей уже ранее попадались и наказывались за подобные нарушения.

Также, удивили показатели тех, кто нарушает правила перевозки детей — 75 человек, не уступает дорогу пешеходам — 78 человек, и тех, кто слишком сильно тонирует стекла автомобиля — 97 человек.