Тульскую семью поздравили за рождение ребенка в день их жестяной свадьбы Фото: материалы пресс-служб

В минувшую субботу, 12 сентября, в отделе по регистрации рождения, установления отцовства и усыновления комитета ЗАГС администрации города Тулы торжественно зарегистрировали новорожденного ребёнка в семье Елистратовых.

Отметим, что не так давно, 31 августа Оксана и Александр Елистратовы готовились отметить восьмую годовщину законной семейной жизни, которую в народе называют еще и жестяной свадьбой. Неожиданным и огромным подарком на жестяную свадьбу для них стало рождение сына, которого назвали Лев. Он стал вторым ребеком в семье Елистратовых. Его брат Глеб родился ещё 25 сентября в 2015 году.

Счастливым родителям торжественно вручили свидетельство о рождении, серебряный знак правительства Тульской области «Родившемуся на Тульской земле», поздравительный адрес и подарок новорожденному от Губернатора Тульской области, а также необходимые памятки для родителей.