В Тульской области легковушка устроила ДТП с автобусом Фото: материалы пресс-служб

Вчера вечером, 14 сентября, на 3-ем километре автодороги «Болохово Шварц» произошло ДТП. На дороге столкнулись легковушка «Ravon Nexia» и автобус «Iveko 3240».

Авария произошла в 19:33 по мск. Так,56-летний водитель легкового автомобиля, по предварительной информации,выехал на встречку, где столкнулся с движущимся во встречном направлении автобусом «Iveko 3240», за рулем которого находился 54-летний мужчина. Отметим, что автобус не был связан с перевозкой по маршруту и был без пассажиров внутри.

В результате ДТП пострадали: водител легковушки, его 19-летний пассажир и водитель автобуса.