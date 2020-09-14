За неуплату налоговой задолженности туляк лишился своего авотомбиля

Фото: Материалы пресс-служб

34-летний житель областного центра длительное время уклонялся от уплаты налогов. В итоге общая сумма его налоговой задолженности составила более 30 млн рублей.

Отметим, что ранее туляк уже был осужден по статье 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов».

От выполнения своих обязательств должникпо-прежнему всячески уклонялся, в связи с чем судебным приставом-исполнителем были сделаны запросы во все регистрирующие органы для установления имущественного положения должника.

Так, было установлено, что за неплательщиком зарегистрирован автомобиль TOYOTA CAMRY, местонахождение которого мужчина скрывал. Вследствие этого имущество туляка было объявлено в исполнительный розыск.

В результате комплекса исполнительно-разыскных действий удалось установить фактическое местонахождение иномарки. Теперь автомобиль будет направлен на оценку, а после на реализацию в счет погашения долга по налогам.