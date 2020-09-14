Под Тулой "Лада" жестко врезалась в "УАЗ" и перевернулась Фото: материалы пресс-служб

В минувшую субботу, 12 сентября, на 37-ом километре автодороги М-2 «Крым» в Щекинском районе произошло ДТП. Дорогу не смогли поделить два отечественных автомобиля - «LADA 211440» и «УАЗ ПАТРИОТ 29894».

Авария произошла в 22:27 по мск. Так, 19-летний водитель автомобиля «LADA 211440», не обеспечил безопасную дистанцию до впереди движущегося «УАЗ ПАТРИОТ 29894» и врезался в него. За рулем «УАЗа» находился 45-летний мужчина. Однако, столкновение было не простым. После него автомобиль «LADA 211440» опрокинулся.

В результате ДТП молодой водитель получил различные травмы и был доставлен в медучреждение.