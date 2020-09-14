В Тульской области двое парней повредили чужой автомобиль

На пульт централизованной охраны в городе Донской сообщили, что на улице Новой возле одной из многоэтажек неизвестные граждане портят чужой автомобиль.

На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж росгвардейцев. Увидев стражей порядка, молодые люди попытались скрыться, но так и не смогли. Они были задержаны сотрудниками Росгвардии. Автовандалами оказались 21 и 24-летние жители Донского.

Молодых людей передали прибывшей на место следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. Сейчас по данному факту проводится проверка.