65-летняя жительница Тульской области ушла в лес и не вернулась обратно Фото: материалы пресс-служб

Волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт» в очередной раз просят жителей региона помочь в поиске пропавшей жительницы Алексина. Известно, что в минувшую субботу, 12 сентября, 65-летняя Наталья Михайловна Донченко ушла в лес, далее о ее местонахождении ничего неизвестно.

Основные приметы: рост 172-174 см, нормального телосложения, темные волосы и карие глаза.

Была одета в белую с синим кофту, синие джинсы и прорезиненные светлые тапочки.

Сообщается, что женщина нуждается в медицинской помощи.

Любому, кто обладает какой-либо информацией, просьба откликнуться по телефону: 8-800-700 54-52 или 112.