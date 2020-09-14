Тульские мотоциклисты часто ездят без полиса ОСАГО Фото: Алексей ФОКИН

С 7 по 13 сентября мотогруппа ГИБДД снова следила за порядком и соблюдением ПДД на дорогах города. Так за указанный период полицйскими было выявлено и пресечено 54 нарушения ПДД, из которых 22 — относятся к водителям мототранспорта.

Так, самым частым нарушение стало управление транспортным средством без полиса ОСАГО — 8 случаев. Далее, менее частыми являлись нарушения такие как управление т/с незарегистрированным в установленном законом порядке, управление т/с без документов и управление т/с не имея права управления им. По ним было поймано по 3 водителя. Всего два водителя попались при вождении без мотошлема.

Самыми редкими нарушениями стали: управление т/с с нечитаемым гос. регистрационным знаком, нарушение требований сигналов светофора и нарушение требований дорожных знаков.