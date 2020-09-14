В Щекино внук избил свою 82-летнюю бабушку

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В Тульской области 29-летний житель Щекино избил свою 82-летнюю лежачую бабушку. Причиной такого поступка стала ссора, возникшая из-за употребления мужчиной алкогольных напитков. В ходе конфликта щекинец избил пенсионерку, тем самым причинив ей тяжкий вред здоровью.

С учетом мнения государственного обвинителя суд признал жителя Щекино виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ и приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.