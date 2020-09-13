В Тульской области задержали поджигателя магазина

Фото: УМВД России по Тульской области

В Богородицке сотрудники полиции задержали поджигателя. Молодой человек решился на преступление, чтобы помочь матери скрыть недостачу.

Предположительно, одна из женщин-продавцов торговой точки после выявления несоответствия выручки и проданных товаров сообщила о проблеме сыну. Тот, по предварительным данным, решил проникнуть в магазин и скрыть проблему. При ночном пожаре никто не пострадал.

В результате проведённых мероприятий полицейские изобличили подозреваемого, ранее несудимого местного жителя., сообщили в УМВД России по Тульской области.