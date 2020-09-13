Фото: УМВД России по Тульской области

Тулякам напомнили о соблюдении ПДД рисунками на асфальте. Надписи нанесли с помощью трафаретов вблизи учебных заведений полицейские и представители общественности.

Теперь по пути от школы к проезжей части дети и их родители ещё раз вспомнят о важности взять ребёнка за руку, отвлечься от смартфона или о пересечении дороги только по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Такие напоминания в виде рисунков на асфальте появятся не только в Туле, но и во всех городах региона.