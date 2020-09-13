В Тульской области полыхало здание

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

13 сентября в переулке Школьный Богородицка загорелось нежилое здание. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 01:24.

На место происшествия выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 3 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через такой же промежуток времени.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако обгорела входная дверь, холодильник, здание закоптилось внутри по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.