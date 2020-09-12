Губернатор поздравил жителей региона с Днем Тульской области

Губернатор Алексей Дюмин поздравил жителей с Днем Тульской области. Глава региона отметил, что праздник символизирует единство всех городов и поселков области. Оно во все времена было и остается залогом общего успеха и движения вперед.

В поздравительном адресе, в частности, говорится:

- Вместе мы решаем одну задачу. Делаем все, чтобы жизнь в Тульской области становилась комфортнее и лучше. У нас многое получается. За последние годы регион заметно преобразился. Мы строим дороги, дома, школы и детские сады, спортивные объекты, ремонтируем больницы и поликлиники.

Глава региона поблагодарил туляков за труд, инициативность и искреннюю любовь к родному краю. А также пожелал здоровья, мира, добра и успехов.