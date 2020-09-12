Избирательная комиссия Тульской области подвела итоги первого дня голосования

Мониторинг хода голосования на 88 избирательных участках осуществляли 229 членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателей, направленных политическими партиями и кандидатами, принимающими участие в выборах, а также представителей СМИ. Общественное наблюдение и контроль за ходом проведения голосования в регионе осуществляли представители Общественной палаты Тульской области, Корпуса "За чистые выборы" и Ассоциации "Независимый общественный мониторинг".

В субботу стартовал второй день голосования. В Тульской области проходят дополнительные выборы депутатов Тульской областной Думы 7-го созыва в двух одномандатных округах (№13 и №20) и выборы представительных органов местного самоуправления в двух муниципальных образованиях: дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Киреевск 4-го созыва и выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Липки Киреевского района 5-го созыва.

Голосование продлится до 13 сентября. Избирательные участки работают ежедневно с 8.00 до 20.00. Проголосовать также можно вне помещения для голосования – на дому.