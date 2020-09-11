На выборах в Тульской области работают «горячие линии»

В целях разъяснения вопросов применения избирательного законодательства, оперативного рассмотрения обращений избирателей, повышения доверия граждан к институту выборов избирательная комиссия Тульской области постановила организовать работу «горячей линии» связи с избирателями в период подготовки и проведения выборов в Единый день голосования.

«Горячая линия» будет работать до 15 сентября по телефону 8(4872) 30-69-94 в рабочие (будние) дни: понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00. В день голосования 13 сентября «горячая линия» работает с 7.00 до 00.00.

Также работа «горячей линии» по вопросам избирательных прав граждан организована уполномоченным по правам человека в Тульской области Татьяной Лариной. 13 сентября «горячая линия» будет осуществлять свою работу с 08:00 до 20:00. Граждане могут задать вопросы по телефонам (4872) 24-51-69, 8 (902) 695-20-11, а также в интернет-приемную уполномоченного по правам человека в Тульской области.

В Тульской области проходят дополнительные выборы депутатов Тульской областной Думы седьмого созыва, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Киреевск Киреевского района четвертого созыва и выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Липки Киреевского района пятого созыва.