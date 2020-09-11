В Тульской области за плохую дорогу наказывают сотрудники ГАИ Фото: материалы пресс-служб

С 8 по 10 сентября на территории Алексинского, Киреевского, Щекинского и Узловского районов Тульской области провели комплексную проверку состояния местных дорог. Такие проверки организуются сотрудниками Госавтотоинспекции с целью повышения безопасности дорожного движения.

Так, по результатам проведённых мероприятий был выявлен ряд дорожных недостатков: келейность, просадки и выбоины на проезжей части. По каждому выявленному нарушению были составлены протоколы об административном правонарушении.

В Тульской области за плохую дорогу наказывают сотрудники ГАИ Фото: материалы пресс-служб

Отметим, что такие проверки проводятся в регионе на постоянной основе. По их результатам в случае выявленных нарушений в адрес ответственных должностных и юридических лиц выдаются предписания на устранение недостатков, а также возбуждаются административные дела.