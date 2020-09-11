В Туле выявили 12 мест наибольшей концентрации ДТП

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Региональная Госавтоинспекция составила статистику мест в Тульской области с наибольшей концентрацией ДТП.

Местом концентрации является участок дороги, не превышающий 200 м в населенном пункте и 1 000 м вне населенного пункта или перекресток, где в течение года прошло три и более ДТП одного вида или 5 и более аварий независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди.

Так, по состоянию на 1 сентября 2020 года на территории Тульского региона выявлено 25 таких мест. 12 из них находятся непосредственно в Туле.

Такими местами концентрации в областном центре стали:

-пересечение пр-та Ленина и ул. Скуратовская -пересечение пр-та Ленина и ул. Льва Толстого -пересечение ул.Оборонная и ул. Льва Толстого -пересечение ул.Оборонная и ул. Тимирязева -пересечение ул. Октябрьская и М. Горького -пересечение ул. Кировая и Ложевая -пересечение ул. Болдина и Орловская -пересечение ул. Панфиловцев и Нестерова -Восточный обход дома по ул. А. Шипунова: д.5, д.7 -Новомосковское шоссе: д.8, д. 9 -улица Павшинский мост: д.1, д.4 -проспект Ленина: д.53, д.55.