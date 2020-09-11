В Тульской области в личном подсобном хозяйстве свиней содержали с нарушениями

В Заокском районе в отношении владельца личного подсобного хозяйства Управление Россельхознадзора провело проверку. Ее результаты в части содержания свиней оказались неутешительны.

В частности, свиньи содержались на выгульной площадке без навеса, при входе на территорию к животным не было дезинфекционных ковриков.

Кроме того, отсутствовали идентификационные номера у животных, твердая площадка для складирования навоза, документы, подтверждающие проведение ветеринарных профилактических мероприятий.

Главу ЛПХ привлекли к административной ответственности в виде наложения административного штрафа.