Туляк перевел мошенникам 18 млн рублей с целью заработать денег Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники полиции пытаются установить мошенников, которые обманули туляка в интернете под видом лёгкого и эффективного заработка. По предварительным данным, потерпевший искал инструмент пассивного дохода и нашел его в интернете. Там он попал на сайт брокерской фирмы, где его убедили в том, что все заключённые сделки безопасны, а прибыль впечатляет.

Так, доверившись обещаниям мошенников, туляк взял некую сумму в кредит, занял деньги у близких и перевёл 18 млн рублей на брокерский счёт компании. Однако, спустя какое-то время потерпевший обнаружил, что сайт больше не работает, представители фирмы перестали выходить, а счёт, на который он перевёл денежные средства, оказался на нуле.

Сейчас полицейские выясняют все детали случившегося.