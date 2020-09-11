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Злой сосед порезал туляки две шины от "Газели"

Полицейские устанавливают все детали произошедшего
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Злой сосед порезал туляки две шины от "Газели"

Злой сосед порезал туляки две шины от "Газели"

Фото: Алексей ФОКИН

Тульские полицейские поймали подозреваемого в порче чужого имущества. До того, как личность злоумышленника была рассекречена, в отделение полиции обратился туляк с жалобой на то, что во дворе дома по месту жительства на двух колесах «Газели» кто-то порезал шины.

Проведя оперативные мероприятия, сотрудники полиции выяснили, что ранее потерпевший поссорился с одним из соседей. А это позволило предположить, что к порче шин может быть причастен его 39-летний ранее судимый сосед.

Сейчас полицейские устанавливают все детали случившегося.

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