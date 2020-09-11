Роспотребнадзор закрыл четыре магазина в Туле и области

Региональный Роспотребнадзор промониторил объекты продовольственной торговли и общественного питания. Так, сотрудники Управления проверяли соблюдение коронавирусных правил.

В период с 4 по 11 сентября Роспотребнадзор посетил 29 магазинов и 11 объектов общепита. По результатам проверки, 12 торговых организаций нарушали санитарно-эпидемиологические правила: не соблюдали кратность проведения обработки и дезинфекции помещений, персонал не использовал СИЗ, не проводилась термометрия персонала. Так, на всех 12 юридических лиц завели административные дела и 4 дела о временном приостановлении деятельности.

Так, временно закрылись два магазина в Тульской области: в Новомосковске (ИП Шубин В.А.), и в Каменском районе (ИП Остриков И.В.). Плюсом под временное закрытие ушли 2 магазина, находящихся в самой Туле.

В сфере общепита на должностных лиц и граждан составлено 3 протокола об административном нарушении. Материалы дел направлены в районные суды для дальнейшего рассмотрения.