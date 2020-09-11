Директора сетевого супермаркета в Туле оштрафовали за коронавирусные нарушения

Роспотребнадзор проверил один из сетевых супермаркетов « Магнит» в Туле. Как выяснилось, что в магазине не соблюдают санитарно-эпидемиологические нарушения.

Так, в торговом зале не была организована разметка для социальной дистанции, при входе в здание супермаркета не оборудовано место для обработки рук антисептиками, отсутствовал пятидневный запас средств индивидуальной защиты и др.

Суд признал виновной директора торговой точки в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание в виде штрафа в 50 000 рублей. Постановление суда в законную силу не вступило.