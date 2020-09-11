11 сентября в Туле снова будут дожди и +19 градусов

Сегодня, 11 сентября, в Туле будет пасмурная погода, однако в дневное время осадков не предвидится. Днём температура воздуха поднимется до +17...+19 градусов, а вечером обещает пойти дождь, а столбик термометра обещает быть в пределах +14 градусов.

Ветер будет дуть умеренный западный со скоростью 6,0 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 744 мм.рт.ст.

В выходные дни, 12 и 13 сентября, погода в Туле обещает быть облачной и с прояснениями, без дождей и довольно тёплой. Так, днём температура воздуха будет достигать показателей +18...+21 градус