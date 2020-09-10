В Туле меняются условиях платного паркинга для инвалидов Фото: Алексей ФОКИН

В Туле снова изменятся условия пользования льготной парковкой для людей с ограниченными возможностями. Все нововведения будут основаны на изменениях в Федеральном законе.

Так, туляки должны обратить внимание на то, что:

— знак «Инвалид» больше не выдается;

— знак «Инвалид» фактически перестанет действовать с 1 января 2021 года;

— в течение полугода (переходный период) знак будет легитимен;

— за этот период инвалид или его представитель должен подать заявление на включение данных о транспортном средстве в Федеральный реестр инвалидов;

— данные можно внести в реестр через Госуслуги или МФЦ.

Для ошибочной фиксации транспорта на парковках, в областной столице начали улучшать программное обеспечение платных городских парковок. Контроль за соблюдением правил размещения машин на местах для инвалидов будут осуществлять сотрудники ГАИ.