Жительница Тульской области зарезала мать

В Узловой 50-летнюю местную жительницу обвиняют в убийстве. Пьяная женщина находилась в квартире 69-летней матери, когда они поссорились.

Дочь решила положить конец конфликту и взялась за нож. Она нанесла родственнице не менее 36 ранений в область шеи, головы и верхних конечностей. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

После совершения убийства злоумышленница вывезла тело матери на заброшенные дачи, спрятала ножи и убралась в квартире.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает Узловская межрайонная прокуратура.