Тульские пожарные условно тушили крыши домов в Музейном квартале Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 10 сентября, сотрудники тульского МЧС провели учения в Музейном квартале. По легенде, в доме №10, в особняке Белолипецких, произошёл пожар.

Возгорание произошло из-за якобы неосторожного обращения с огнем. После, пламя перекинулось на крышу на здание музейного комплекса, а потом и на соседние строения. Сотрудники пожарной службы поднялись на крышу здания по автолестнице.

Так, спасатели отработали маршруты заезда и места расстановки крупногабаритной и высотной техники на территорию объекта. Чтобы потушить условный пожар, спасатели использовали 2 автолестницы и 2 автоцистерны.