В Туле на улице Рязанская строят новую водопроводную насосную станцию Фото: материалы пресс-служб

На улице Рязанской в Туле идет строительство новой водопроводной насосной станции. Она должна улучшить водоснабжение южной части города. Новая станция будет перебрасывать до 12 тысяч кубических метров воды в сутки от Медвенско-Осетровского водозабора. Тем самым новая постройка поможет сохранить водоснабжение жителям южной части Тулы, даже если случится авария на самом водозаборе.

На данный момент рабочие уже построили трансформаторную подстанцию. Помимо этого сейчас прокладывают с проколом под проезжей частью дороги всасывающую и напорную сеть водопровода, с врезкой в действующий водовод, проводятся работы по вертикальной планировке. Помимо этого устанавливаются ограждения и прокладывается кабельная сеть от ТП до ВНС.

Все строительные и установочные работы уже завершают. Осталось монтировать насосное оборудование и выполнить пуско-наладочные работы. Запустить станцию планируют к 20 октября.