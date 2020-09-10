Тульского автохама наказали за парковку на остановке возле ТулГу Фото: соцсети

Вчера, 9 сентября, туляки стали свидетелями беспринципного и наглого паркинга. Так, на проспекте Ленина рядом около корпуса ТулГУ, почти что на остановке общественного транспорта, припарковали автомобиль. Тем самым машина буквально перекрыла выход из подземного перехода.

Однако, сотрудники ГИБДД не смогли упустить такого нарушения и оперативно установили личность автохама. Им оказался 29-летний мужчина, который не стал отпираться и признал свою вину. Как объяснил туляк, причиной такой парковки стала спешка, а рядом никакого больше парковочного места так и не нашлось.

В отношении мужчины составили административный протокол и выписали штраф в размере 1 000 рублей.