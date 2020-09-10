В администрации Тулы произошли новые кадровые назначения
Фото: Алексей ФОКИН
Стало известно, что администрации города Тулы произошли новые перемены — кадровые назначения.
Так, пост начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству занял Дмитрий Ярцев, который ранее значился заместителем в этом же управлении.
На должность начальника управления градостроительства и архитектуры назначен Алексей Сорокин.
А куратором вопросов в сферах архитектуры, градостроительства, транспорта и дорожного хозяйства стал первый заместитель главы администрации города Тулы Юрий Тимонин.-