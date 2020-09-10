Роспотребнадзор помог туляки вернуть деньги за абонемент в фитнес-центр Фото: Алексей ФОКИН

Региональный Роспотребнадзора помог жителю региона вернуть свои законные деньги за возврат абонемента фитнес-центра.

А дело было так: в января этого года, желая заниматься спортом, туляк заключил договор с организацией. Так, клиент по договору мог пользоваться услугами и инфраструктурой клуба, но из-за коронавируса центр временно закрыл двери для посещения. С 1 июля по приказу губернатора всем фитнес-центрам и тренажерным залам снова разрешили работать, но именно этот центр так и не возобновил свою деятельность.

Потребитель в законном порядке потребовал организацию вернуть деньги за абонемент, но те не ответили ему взаимностью и не вернули деньги. И тут на защиту обманутого потребителя вступился Роспотребнадзор, который подал иск в защиту прав потребителя о взыскании суммы. Иск был удовлетворён.