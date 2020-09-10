10 сентября по Тульской области объявили метеопредупреждение

Сегодня, 10 сентября, в Тульской области снова будут неблагоприятные погодные условия. Так, Управление МЧС объявило метеопредупреждение по всему региону.

10 сентября на территории Тульской области местами ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с. Тульские спасатели рекомендуют жителям региона придерживаться простых правил личной безопасности в непогодицу.

При порывистом ветре:

- убирать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставить в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укреплённых конструкций;

- находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по телефону "01" или с мобильного – "112", "101".