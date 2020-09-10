В Туле очищают ливневые канализации

Сегодня, 10 сентября, в Туле проводятся работы по промывке ливневых канализаций. Так, сегодня работы велись в центре города - на проспекте Ленина.

Отметим, что на сегодняшний день уже около 1720 метров инженерных коммуникаций на Красноармейском проспекте, улице Металлистов, Галкина и М. Жукова были промыты. На улицах Максимовского, Демонстрации, Оружейной, на пересечении Тульского Рабочего Полка. Белкина и в Ряжском переулке выполнена очистка колодцев от ила и грязи.

До конца 2020 года восстановят работоспособность ливневой канализации еще на 22 объектах в городе.