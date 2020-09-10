В Туле поймали нелегального и подозрительного таксиста

В Туле снова прошел рейд на такси. Так, сотрудники тульской ГАИ и регионального автотранспортного и автодорожного надзора выявляют и пресекают нарушения, связанные с деятельностью водителей такси.

Так, в ходе рейда, полицейские поймали автомобиль Kia Rio, водитель которого нелегально подрабатывал таксистом, не имея необходимой лицензии. Отметим, что за подобные нарушения горе-таксист попадается уже второй раз. Однако, и это еще не все. Нелегальный водитель, являясь гражданином другого государства, подозревается в нарушении трудового и миграционного законодательства.

На мужчину был составлен административный протокол, а автомобиль попал под арест и помещён на специализированную стоянку.