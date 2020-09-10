В Тульской области поздним вечером в лесу потерялся грибник Фото: Алексей ФОКИН

Вечером 9 сентября поступило сообщение о потере 35-летнего жителя Плавская в Арсеньевском лесу. Туда мужчина отправился по грибы, но так и не смог найти пути обратно. К счастью, у него с собой был мобильный телефон, но и тут не заладилось — в лесу не ловил сигнал мобильной сети.

Однако, ходя по лесу, потерявшийся грибник все же смог совершить экстренный звонок и сообщить о своей беде. Он сообщил оперативным службам своё приблизительное местонахождение. Оперативно к лесному массиву направились все службы района, которые занимаются поиском пропавших. Так, прибывшие полицейские использовали громкоговорители и световые устройства, которые помогли мужчине найти дорогу обратно по свету и шуму.

По предварительным данным, жизни и здоровью грибника ничего не вредит.